В Тюмени сын со снохой нашли на улице замерзшего до костей 84-летнего пенсионера с деменцией

Фото: ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи»

В Тюмени сын со снохой нашли 84-летнего замерзающего мужчину, который вышел погулять на улицу и забыл дорогу обратно. Как сообщили в пресс-службе станции скорой медицинской помощи, семья ежедневно навещает страдающего деменцией пенсионера. Они помогают ему по хозяйству и проверяют, всё ли у него в порядке.

Благодаря тому что в воскресенье, 8 января 2023 года, они пришли к нему в гости, мужчина оказался спасен. Пока он гулял на морозе, у него замерзли руки и ноги, появилась сонливость и вялость. По словам снохи, они занесли мужчину в помещение и отогрели, укутав в одеяло.

Через 19 минут к частному дому, где живет дедушка, приехала бригада скорой помощи. Медики укутали пострадавшего в термоодеяло и влили в вену теплый раствор глюкозы, после чего привезли его в областную клиническую больницу № 1.

БДИ!

Специалисты скорой медицинской помощи напоминают, что при тяжелом обморожении и переохлаждении жизнь человека находится в руках очевидцев и случайных свидетелей. Не нужно быстро согревать пострадавшего, греть горячей водой, растирать поверхность спиртом, снегом или прислонять его к горячей батарее.