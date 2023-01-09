Автоинспекторы помогли водителю с заглохшим автомобилем на трассе Тюмень - Омск

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Сотрудники Госавтоинспекции по Тюменской области помогли жителю Сургута, у которого заглох автомобиль на 217-м километре автодороги Тюмень – Омск. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону, автоинспекторы остановили грейдер и отбуксировали легковушку на ближайшую СТО, благодаря чему водитель не замерз.

Отметим, что наряды ДПС обеспечивают безопасность движения на федеральных автодорогах в морозную погоду. Температура на трассах Тюменской области колеблется от -31 C до -35 C, холоднее всего в Увате.

- Этот наряд несёт службу на 437-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск, - отметили в пресс-службе Госавтоинспекции.