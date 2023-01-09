В Тюмени мужчина избил соседа, поругавшись с ним в подъезде Фото: Татьяна Коркина

Восемь лет лишения свободы может грозить ранее судимому 52-летнему мужчины, который подозревается в избиении соседа.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в дежурную часть отдела городской полиции № 3 поступило сообщение из медицинского учреждения. Врачи рассказали, что к ним обратился 54-летний мужчина, получивший травму головы и другие телесные повреждения.

Оказалось, что в день преступления тюменцы встретились в подъезде жилого дома и поругались из-за личной неприязни. Во время беседы у мужиков возникли разногласия, которые привели к оскорблениям. Подозреваемый не справился с эмоциями и начал руками и ногами избивать потерпевшего.

Теперь на буйного соседа возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени мужчина побил соседа битой. По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.