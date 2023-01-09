В Тюмени осудили инженера, по вине которого погибла крановщица – звезда Tik-Tok ЭльВИРА

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Полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года получил 55-летний начальник участка подъемных сооружений АО «Мостострой-11» Андрей Поздеев. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, он признан виновным в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Соответствующее решение вынес Ленинский районный суд Тюмени.

Из материалов уголовного дела следует, что 26 июля 2022 года начальник участка являлся ответственным за содержание козлового крана КС 50-42Б. Мужчина нарушил правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, вовремя не организовал техническое обслуживание и освидетельствование крана, не содержал его в работоспособном состоянии и допустил работника до выполнения погрузо-разгрузочных работ на этом кране.

В результате во время работ кран упал, а выпавшая из его кабины работница (известный блогер, между прочим) разбилась насмерть. Подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в произошедшем и способствовал в расследовании преступления. Дело рассмотрели в особом порядке, дополнили в СК РФ по Тюменской области.