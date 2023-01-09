В Тюмени цены на такси в первый рабочий день 2023 года взлетели в четыре раза Фото: Татьяна Коркина

Первый рабочий день в Тюмени в 2023 году вызвал транспортный коллапс и невероятный рост цен на услуги такси. Всему виной в том числе тридцатиградусные морозы, которые накрыли область. Утром в городе температура упала до -32 градусов, и даже ученики 1 – 9 классов остались дома, на заочном обучении.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 9.50 по местному времени пробки составляют 4 балла, и цены на такси буквально огорошили горожан. Как сообщает «АиФ-Тюмень», утром за эконом-поездку от ул. Гранитной до Легкоатлетического манежа (Луначарского, 12) цена поездки составила 580 рублей, а до ТЦ «Премьер» – 614 рублей.

В социальных сетях пользователи негодуют, однако и таксистов можно понять: спрос рождает предложение, и выбирать тут не приходится.