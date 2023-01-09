На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск «заплутал» пьяный водитель-дальнобойщик Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области накануне, 9 января 2023 года, задержали пьяного 49-летнего водителя-дальнобойщика, который заплутал на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, мужчина должен был ехать в Новый Уренгой на своем КамАЗе, однако ехал в сторону Тюмени, будучи уверенным, что движется на север.

Фура, на которой ехал дальнобойщик Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Большегруз задержали на 356-м километре федеральной трассы в Уватском районе. От медицинского освидетельствования водитель фуры отказался. К счастью, автоинспекторы вовремя задержали пьяного дальнобойщика, ведь он представлял опасность для других участников движения федеральной трассы.

Фура, вид слева Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в мае 2022 года на тюменской трассе задержали водителя фуры, который выпил пиво и отправился в 700-километровый вояж. Автоинспекторы составили административный материал за пьяное вождение.