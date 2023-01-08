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НовостиОбщество8 января 2023 15:02

На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск сотрудники ГИБДД задержали пьяного дальнобойщика

Нетрезвый мужчина признался автоинспекторам, что «заблудился»
Екатерина БАЙКАЛОВА
Фото: ГАИ по Тюменской области

Фото: ГАИ по Тюменской области

Пьяный мужчина на «Камазе» ехал в сторону Тюмени, но был уверен, что движется на север. Выпившего бедолагу «поймали» сотрудники ГИБДД.

Как рассказали корреспонденту «КП-Тюмень» в областной Госавтоинспекции, большегрузом управлял 49-летний дальнобойщик и он был задержан на 366-м километре федеральной трассы в Уватском районе. Несмотря на нетрезвое состояние, от освидетельствования мужчина отказался.

Напомним, ранее мы писали, что на федеральной трассе под Тобольском в ДТП погиб человек, а четверо, в том числе двое детей, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. По предварительным данным, пожилой водитель «Рено» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ниссаном», в котором находилась семья.