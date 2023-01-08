Росреестр Тюмени открывает 2023 год двумя телефонными линиями

Прямые линии пройдут 19 и 26 января Фото: Комсомольская правда

Управление Росреестра по Тюменской области проведет две горячие линии. Как сообщает Мегатюмень, Уже 19 января начальник отдела государственной регистрации объектов недвижимости жилого и нежилого назначения Лариса Никитина расскажет порядок оформления прав на земельные участки и жилые дома, в рамках «Дачной амнистии 2.0». «Прямая» телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 43-28-43.

А 26 января сотрудники ведомства объяснят порядок получения информации о кадастровой стоимости объектов недвижимости, возможности ее оспаривания или установления в размере рыночной стоимости. На вопросы тюменцев ответит начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки объектов недвижимости Алексей Дашкевич. «Прямая» телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 35-37-14.