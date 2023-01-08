Виртуальный концертный зал Ишимского района признан одним из лучших

Фото: соцсети ВКЗ Ишимского района

В прошлом году в России впервые прошел Всероссийский конкурс лучших практик Виртуальных концертных залов. Как рассказали в областном департаменте культуры, конкурс проводился в рамках реализации федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура». Основная задача конкурса заключалась в обмене творческих достижений между Виртуальными концертными площадками и изучение их возможностей для увеличения аудитории зрителей. Учредителем конкурса выступило Министерство культуры РФ.

Добавим, что в регионе действуют 32 виртуальных концертных зала. В Ишимском районе он был открыт в позапрошлом году на базе местного ДК. На конкурсе виртуальный зал Ишимского района показал комиссии лучшие реализованные творческие проекты.

Победителей конкурса наградят денежным призом. Его они могут использовать для дальнейшего развития и улучшения технической составляющей.