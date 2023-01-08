Прокуратура Тюменской области начала проверку по факту ЧП в автосервисе

Прокуратура начала проверку по факту ЧП в автосервисе Фото: Комсомольская правда

В минувшую ночь в автосервисе, расположенном на Буровиков,33, произошел взрыв и пожар. Пострадало не только само здание и автомобили, находящиеся в нем, но и окна жилых домов. Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проверку. Специалисты ведомства дадут оценку исполнения требований федерального законодательства, в том числе, предъявляемых в размещении станций техобслуживания.

Как рассказали «КП-Тюмень» в региональной прокуратуре, в частном автосервисе 8 января произошел взрыв. Из-за него были повреждены автомобили, ожидающие ремонта. Также взрывная волна повредила и окна частных домов, которые находились рядом автосервисом.

В ведомстве добавили, что причиной взрыва могла стать разгерметизация газобаллонного оборудования в одном из автомобилей, который находился в помещении.

Отметим, что те тюменцы, чье имущество пострадало из-за ЧП, могут обратиться за правовой помощью в прокуратуру Центрального административного округа по адресу Ялуторовская,42а.