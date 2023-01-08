Тюменские активисты пополнят ряды местной молодежной администрации Фото: Комсомольская правда

Активную молодежь Тюмени в возрасте от 18 до 35 лет зовут решать вопросы местного значения вместе со структурами власти. Заявки на вступление в молодежную администрацию города будут приниматься до 20 января.

Проект «направлен» на формирование молодежного сообщества, участвующего в жизни города, и привлечение инициативной, активной молодежи для решения проблем Тюмени.

Добавим, что участники получат бесценные знания о работе горадминистрации, также получат навыки управления. Каждый участник будет иметь возможность воплотить в жизнь свою социально значимую идею. Кроме того, ребята смогут войти в кадровый резерв местной администрации.

Чтобы отправить заявку, необходимо заполнить анкету-резюме и паспорт социально значимой идеи. Уже в январе комиссия проведет отбор участков проекта на 2023 год.