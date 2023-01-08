93-летний житель Тюмени раскрыл секрет активной старости

Фото: Нина Худякова

Несмотря на свой почтенный возраст тюменец Александр Колесников может дать фору любой молодежи. Он полон сил, энергичен и фанат физкультуры. Кроме того, он практически не пропускают ни одного группового занятия по лечебной физкультуре, которая проходит в сквере возле его дома.

Как рассказала изданию «АиФ-Тюмень» специалист по спорту, лечебной и адаптивной физической культуре Тюменского ГМУ, специалист МАУ СШ «Центр дзюдо» Елена Августа, несмотря на то, что дедушка имеет инвалидность, он выполняет физические упражнения с элементами танца и скандинавской ходьбы. Помимо этого, он на постоянной основе занимается зарядкой и за счет нее ему удалось улучшить зрение. Дома у Александра Колесникова также есть спортивный инвентарь, который точно используется по назначению, а не служит вешалкой или пылесборником.

По словам самого старожила, после операции на желудке он отказался от мясных продуктов. Меню довольно диетическое и состоит в большей степени из растительной пищи. Сторонится Александр Колесников и сладостей. Вместо них он предпочитает мед, либо запеченные фрукты.

К слову, пенсионер в тонусе держит не только тело, но и мозг. Пенсионер пояснил, что постоянно читает книги и даже, несмотря на возраст, стал активным пользователем интернета.

– Ищу там советы по здоровому образу жизни, долголетию и делюсь этим со своими сверстниками, – говорит Александр Иванович.

Он также добавил, что много лет придерживается японской системы. Ее суть в том, что человек должен спать на твердой и ровной постели, подкладывать валик под подушку и делать упражнения с элементами йоги.

Однако и это не главное в секрете активной старости. В завершении разговора Александр Колесников подчеркнул, что самое главное – это любить жизнь, быть оптимистом, даже если жизнь «подкидывает» трудности.