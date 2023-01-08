В Тюменской области оценили покупательскую способность на ближайшие три года

Тюменцы на шопинг будут тратить больше Фото: Комсомольская правда

В Тюмени ожидается рост покупательской способности жителей. Как сообщает «Вслух.ру», в ближайшие три года тюменцы на шопинг будут тратить ощутимые суммы.

По предварительной оценке, средний объем покупок на жителя Тюмени в прошлом году составил чуть больше 391 тысяч рублей. В этом году, по оценке экспертов, ожидается уже рост до 434,5 тысяч рублей. А на следующий год уже 465 тысяч рублей. В 2025 году – 494,3 тысячи рублей.

В региональном бюджете также фигурирует рост торгового оборота. В этом году он может составить 538,6 млрд рублей, в 2024 – 587,1 млрд рублей, а в 2025 – 631,9 млрд рублей.

Напомним, что ранее Тюменьстат оценивал фактические расходы в прошлом году. В среднем за 10 месяцев жители региона оставили в магазинах свыше 25 тысяч рублей в месяц. Большая часть суммы тратилась на непродовольственные товары. Учитывая рост населения к 2025 году до 1 млн 597,8 тысяч человек, шопинг каждого вырастит примерно до 33 тысяч рублей в месяц.