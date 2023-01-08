В прошлом году тюменцы сдали больше 30 тысяч литров крови

Донорами крови в основном становятся мужчины Фото: Комсомольская правда

В 2022 году на Тюменской областной станции переливания крови заготовили свыше 30 тысяч литров крови. Из этого количества 16 тысяч литров плазмы и 400 литров клеток крови-тромбоцитов.

Как рассказали изданию «Тюменская область сегодня» в Областной станции переливания крови, донорами в 2022 году стали 19 тысяч 170 жителей города. Более четырех тысяч человек донорами крови стали впервые.

Средний возраст тех, кто решил сдать кровь – 37 лет. При этом, среди желающих сдать кровь, в основном фигурируют мужчины, а не представители женского пола.

В ведомстве также пояснили, что за одну донацию человек жертвует в среднем 450-500 мл крови или 600-700 мл плазмы. Такое количество безопасно для донора.

Кстати, промежуток между сдачей крови должен быть не менее двух месяцев. Так, девушки могут выступать в качестве донора четыре раза в год, а мужчины – пять.

Перед тем, как у человека взять кровь, герметичную и стерильную емкость заполняют антикоагулянтом, который предотвращает свертываемость крови. Все емкости перед отправкой в медицинские учреждения хранятся на станции переливания крови. При этом для каждого элемента необходим определенный температурный режим.

Так, плазму замораживают и хранят при минус 25 градусах, а эритроциты лежат в спецхолодильниках при температуре от +2 до +6 градусов.

Отметим, что у станции переливания крови есть план, в котором зафиксировано сколько и каких элементов крови необходимо заготовить. Так как каждый элемент имеет срок годности, учреждение на какое-то время может вводить ограничение на визиты доноров.

Для тех, кто планирует сдавать кровь, за день до и в день донации, специалисты рекомендуют не употреблять в пищу жирную, жареную, острою и копченую пищу, колбасу, мясо, рыбу и молочные продукты, яйца, масло, орехи, шоколад, финики, авокадо, свеклу, бананы. Также за два дня до сдачи крови нельзя принимать алкоголь, а за час до донации курить. Помимо этого, за три дня до визита на станцию переливания крови нужно перестать принимать аспирин и анальгетики.