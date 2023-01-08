Тюменцам рекомендуют точить новые коньки перед первым катанием на льду

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Для любителей покататься на коньках важен не только хороший лед, но и то, в каком состоянии находится «обувь». Некоторые заблуждаются, думая, что при покупке коньков, на них можно сразу встать на лед. Это не так.

Как рассказал изданию «Тюменская линия» мастер по заточке коньков тренировочного центра Over Time Александр Дурегин, производители практически никогда не подготавливают ледовые аксессуары до уровня, который обеспечит ровное и правильное скольжение. Поэтому важно перед первым «заходом» поточить коньки.

Дурегин также пояснил, что фигурные коньки рекомендуется точить раз в сезон, но при условии, что человек ими пользовался аккуратно. А у хоккеистов другая история. Они обновляют лезвие достаточно часто. Можно сказать, что уже после шестого выхода на лед.

Кстати, если человек ощущает во время катания проскальзывание, плохое торможение, сложность с удержанием равновесия, то это уже повод заглянуть к мастеру и заточить коньки.

Эксперт также добавил, что на уличных катках лезвие повреждается чаще. Всему виной, камешки, мусор, щепки от уборочного инвентаря или клюшек, плохо оборудованные скамейки для переодевание коньков и много других факторов.

– Допустим, наступили на камешек и можно сказать, что лезвие уже может быть испорчено, – говорит Александр Дурегин.

Чтобы не носить коньки к мастеру часто, стоит соблюдать и ряд правил. Например, протирать лезвия после катания. Так их можно уберечь от появления ржавчины. Также желательно надевать защитные чехлы, особенно если планируете пройтись в них вне территории катка.