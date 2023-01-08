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НовостиОбщество8 января 2023 8:26

За год в Тюменской области стало на 8000 тысяч больше водителей

Водительские удостоверения получили 8424 жителя региона
Екатерина БАЙКАЛОВА
фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

В Тюменской области в минувшем году прибавилось более восьми тысяч водителей. Как рассказали в областной Госавтоинспекции, водительское удостоверение среди новичков получили 8 тысяч 424 жителя, из них 5328 тюменцев.

В ведомстве также добавили, что в прошлом году кандидаты на получение водительского удостоверения стали хуже сдавать экзамены. Причем как теоретическую часть, так и практическую.

Так, теорию с первого раза удается сдать лишь 36% курсантов, а практику – 9,6%. Сотрудники ГАИ просят водителей, у которых на данный момент небольшой стаж вождения, быть внимательным на дорогах в зимний период.

Напомним, что в прошлом году в регионе по вине «новичков» увеличилось количество ДТП. В 149 авариях скончалось три человека, 206 ранены.