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НовостиОбщество8 января 2023 7:48

В Тюмени от отравления угарным газом погиб глава семейства

Инцидент произошел ранним утром 7 января
Екатерина БАЙКАЛОВА
во время инцидента погиб мужчина

во время инцидента погиб мужчина

Фото: Комсомольская правда

В СНТ «Русское поле» города Тюмени вчера рано утром произошла трагедия, которая закончилась смертью одного человека. Угарным газом отравилась семья, включая двоих малолетних детей. Глава семейства скончался.

В областном департаменте здравоохранения информацию подтвердили и пояснили, что врачи проводили мужчине сердечно-легочную реанимацию, однако спасти его не удалось.

Там также добавили, что жену и детей мужчины доставили в областную клиническую больницу №2. Их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

Отметим, что оперативно комментарий от других ведомств получить пока не удалось.