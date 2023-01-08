В Тюмени от отравления угарным газом погиб глава семейства

во время инцидента погиб мужчина
Фото: Комсомольская правда
В СНТ «Русское поле» города Тюмени вчера рано утром произошла трагедия, которая закончилась смертью одного человека. Угарным газом отравилась семья, включая двоих малолетних детей. Глава семейства скончался.
В областном департаменте здравоохранения информацию подтвердили и пояснили, что врачи проводили мужчине сердечно-легочную реанимацию, однако спасти его не удалось.
Там также добавили, что жену и детей мужчины доставили в областную клиническую больницу №2. Их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.
Отметим, что оперативно комментарий от других ведомств получить пока не удалось.