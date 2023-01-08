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НовостиОбщество8 января 2023 7:24

В Тюмени взрывной волной снесло здание автосервиса

От строения практически ничего не осталось
Екатерина БАЙКАЛОВА
Фото: МЧС по Тюменской области

Фото: МЧС по Тюменской области

В тюменском автосервисе прогремел мощный взрыв.

Как рассказали корреспонденту «КП-Тюмень» в пресс-службе регионального главка МЧС, на место прибыли сотрудники МЧС и потушили возгорание, площадь которого составила два квадратных метра. В ведомстве также добавили, что никакой информации о погибших или пострадавших нет.

Добавим, что на данный момент есть одна предварительная версия взрыва. Он мог произойти из-за разгерметизации газобаллонного оборудования в одном из транспортных средств, которое было в помещении тюменского автосервиса.