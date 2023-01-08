В каталоге тюменских создателей от мультицентра «Контора пароходства» добавились новые разделы

фото: Контора пароходства

На сайте «Конторы пароходства» собран каталог креативных жителей Тюмени, которые придумывают и реализуют локальные проекты. Таким образом появились четыре новые категории по роду деятельности создателей. На данный момент в каталоге 194 человека. Среди новых категорий: косметика, мода, сольные исполнители и музыкальные группы.

Добавим, что один из важных направлений «Конторы пароходства» – поддержка локальных создателей. Но есть и важный критерий отбора для каталога – это реализация деятельности в Тюмени. Это должна быть какая-то нетривиальная, креативная досуговая активность, которая вносит вклад в экономику города.

Отметим, чтобы попасть в каталог, никаких сложных действий совершать не нужно. Достаточно связаться с менеджером, контакты которого есть на сайте «Конторы пароходства».