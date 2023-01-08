Эксперт рассказала, провоцирует ли рак еда, которую приготовили в микроволновке

пища, приготовленная на жаренном масле, может быть опаснее СВЧ-печей Фото: Комсомольская правда

По поводу опасности микроволновых печей уже не первый год идут дискуссии. Кто-то говорит, что приготовленная в микроволновке еда по итогу может привести к онкологическому заболеванию, а кто-то уверен, что это не более чем выдуманный миф. Как рассказала изданию АиФ-Тюмень профессор кафедры гигиены, экологии и эпидемиологии Тюменского медицинского университета Гульфинур Сулкарнаева, в настоящее время нет научных доказательств, в которых бы говорилось о том, что из-за использования микроволновых печей увеличивается образование канцерогенных веществ.

Эксперт также предположила, что страхи у людей возможно появились в связи с понятием «излучение», которое у некоторых ассоциируется с радиоактивным воздействиям. Однако СВЧ-излучения относятся к неионизирующим электромагнитным излучениям и в плане развития радиационных эффектов не представляют никакой опасности. А вот пища, которую готовили на жаренном масле, вполне себе провоцирует образование потенциальных канцерогенов.