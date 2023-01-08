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НовостиОбщество8 января 2023 4:06

В Тобольске сосудистые хирурги впервые выполнили подвздошно-бедренное шунтирование

Серьезная операция была проведена хирургами областной больницы №3 города Тобольска
Екатерина БАЙКАЛОВА
В Тобольске провели серьезную операцию и избавили пациента от изнуряющей боли

В Тобольске провели серьезную операцию и избавили пациента от изнуряющей боли

Фото: Комсомольская правда

В Тобольской областной больнице №3 хирурги помогли пациенту вернуться к нормальной жизни благодаря операции проведенной на сосудах ноги. Как рассказали в пресс-службе областной больницы, мужчина испытывал постоянную боль, не мог нормально передвигаться и преодолевать расстояние, даже если оно не более 20 метров. Нога выглядела бледной, а пациент жаловался на зябкость и онемение в стопе. Врачи выяснили, что имеется ишемия нижних конечностей, из-за которой происходит недостаточное кровоснабжение, а, следовательно, это приводит к дефициту кислорода в тканях.

Расширенное обследование показало закупоривание наружной подвздошной артерии слева. Пациент был направлен на плановую госпитализацию. Хирурги провели операцию, установили обходной путь – шунт взамен закупоренной подвздошной артерии от брюшной аорты к левой бедренной артерии в паховой области при помощи искусственного протеза. Операция длилась почти два часа и прошла без каких-либо осложнений. На следующий день пациент почувствовал улучшения, перестал испытывать изнуряющую боль и смог пройти путь в 500 метров.