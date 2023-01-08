В Тюменской области изменились сроки весенней охоты

В регионе изменился срок охоты Фото: Комсомольская правда

В Тюменской области поменялись сроки весенней охоты. Как рассказали корреспонденту «КП-Тюмень» в областном Госохотдепартаменте, охота на водоплавающую, боровую дичь и серую ворону в текущем году будет идти по десять дней в каждой из зон.

В ведомстве также добавили, что в общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях южной зоны области сезон охоты на водоплавающую дичь и серую ворону открывается в последнюю субботу, а ее длительность составит 10 дней. Такой же срок и для охоты на боровую дичь, но только открывается она не в субботу, а в последнее воскресенье апреля. В охотугодьях северной зоны на водоплавающую дичь и ворону серую – на 10 дней с первой субботы мая, на боровую дичь – с первого воскресенья мая.

Отметим, в Госохотдепартаменте подчеркнули, что подача заявок начнется уже завтра, 9 января. Подать ее можно через портал услуг Тюменской области, через МФЦ и почтовым отправлением в адрес Госохотдепартамента Тюменской области.