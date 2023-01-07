Тюменцам, которые в 2022 году пострадали на производстве выплатили 20 млн рублей Фото: Юлия Кучеренко

В 2022 году пострадавшим на производстве выплатили 20,7 млн рублей. Такую статистику приводит Мегатюмень.

Средний размер единовременной страховой выплаты составил 376 488,4 рублей, что на 75 808,9 рублей выше расчетного планового показателя на год.

- Расходы на единовременные страховые выплаты рассчитаны с учетом выплат лицам, имеющим право на получение страховой выплаты в случае смерти застрахованного сумме 1 000,0 тыс. рублей. За 9 месяцев 2022 года количество случаев со смертельным исходом составило 19, - рассказали в регионально отделении Фонда социального страхования.

По сравнению с аналогичным периодом годом ранее сумма расходов увеличилась на 6,1 млн. рублей. Из-за роста среднего размера единовременной страховой выплаты на 124 857,4 тыс. рублей, расходы увеличились на 6,9 тыс. рублей.

В региональном отделении Фонда социального страхования также отметили, что ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на производстве за 9 месяцев 2022 года составили 438,5 млн. рублей. Всего проведено 27 624 выплат.

- К 9 месяцам 2021 года расходы возросли на 36,1 млн рублей. Расходы увеличились на 44,8 млн. рублей за счет роста среднего размера ежемесячной страховой выплаты на 1 620,9 рублей. Рост среднего размера ежемесячной страховой выплаты обусловлен проведенной индексацией выплат с 1 февраля 2022 года, - рассказали в ведомстве.