В Тюмени ветеринар рассказала, что делать, если собака воет дома одна Фото: Юлия Кучеренко

Ветеринар рассказала, что делать, если собака воет дома одна. Советы дала ветеринар Юлия Шихалева, пишет «Тюменская область сегодня».

Как рассказала специалист, собачий вой – это один из способов коммуникации питомца с хозяином. Таким образом собака выражает свои негативные эмоции. Главной причиной такого поведения собаки становится обильное беспокойство, особенно для питомцев, которые слишком привязаны к своим хозяевам, при их уходе они испытывают страх одиночества и скуку.

Специалист советует цель – научить собаку спокойно реагировать на свой уход, снять напряжение от скуки и чувства одиночества. Для этого: \

- Нужно использовать игрушки и лакомства. Хорошо помогают пищащие предметы, они надолго увлекают животное. Лакомством могут быть любые мясные «погрызушки», которых надолго хватает - поясняет специалист.

Юлия Шихалева советует дрессировать собаку и поощрять ее за спокойствие. Выполняйте следующее упражнение: выходите за дверь, заходите обратно, давайте вкусняшку. Постепенно нужно увеличивать интервал между выходом и возвращением.