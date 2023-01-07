В Тюмени организовали выставку к 100-летию СССР

Фото: архив megatyumen.ru

Тюменский музейный комплекс организовал выставку к 100-летию СССР. Она доступна в тюменском музейном комплексе имени И.Я. Словцова.

На выставке можно увидеть лучшие произведения мастеров традиционного декоративно-прикладного искусства народов России и бывших союзных республик. Это резьба и роспись по дереву, изделия из бересты, гончарное искусство, художественная обработка металла, вышивка и узорное ткачество, резьба по кости, плетеная соломка, декоративные сосуды и лаковая миниатюрная живопись.

Мастера, обращаясь к новым актуальным темам и сюжетам, сохраняли исконную национальную форму, не изменяя чувству меры и той природной гармоничности, которая свойственна народному искусству.

Выставку можно посетить до 19 февраля 2023 года.