Тюменцев приглашают на бесплатную выставку «Живопись иглой: российские традиции и сибирские инновации»

Фото: Департамент культуры Тюменской области

До конца марта тюменцы могут сходить на выставку «Живопись иглой: российские традиции и сибирские инновации». Об этом рассказывает Тюменская линия. Бесплатная выставка открыта в музее «Дом Машарова» до конца марта 2023 года.

- Мы соединили традиции с современностью. В этом была сложность, но такой эксперимент, к нашему счастью, удачно прошел. Когда представляли коллекцию в Москве, то гости, заходя в зал и смотря издалека на работу наших ребят, думали, что это кружево. Это, мне кажется, самая высокая оценка нашего труда – мы сделали абсолютно новый продукт, который интересен и востребован. А самое главное, что студенты настолько вовлеклись в этот процесс, что и дальше генерируют идеи. В принципе, задача такая и стояла, чтобы научить их во время проекта на мастер-классах и фокус-группах новым компетенциям, чтобы они дальше самостоятельно творили», - рассказала магистр музеологии, руководитель Школы креативных индустрий "Золотая нить Сибири" Елена Сулейманова.

О сибирских промыслах можно узнать в рабочие часы музея по адресу: ул. Ленина, 24.