Тюменский дизайнер рассказала, как сделать съемную квартиру уютной без ремонта Фото: Татьяна Коркина

Тюменский дизайнер рассказала, как сделать съемную квартиру уютной без ремонта и дорогой мебели. Советы от дизайнера приводит «Тюменская область сегодня».

Художник и дизайнер Ольга Соколова дала совет, как создать уют в съемной квартире и не потратить на это много денег. В первую очередь, она рекомендует определиться с собственным представлением идеала домашнего уюта.

– Есть те, кто любит атмосферу свободы и простора: у них запрос на «воздух». И те, кому нужна атмосфера пещеры – «мой дом – моя крепость», в которой должно быть уютно и безопасно. Степень выраженности этой пещеры может быть разной: от тепло-бежевого интерьера до глубоких темных тонов. Ориентироваться стоит на то, что вам больше откликается, – говорит Ольга Соколова.

По мнению дизайнера, ощущение комфорта и удобства помогут создать матовые материалы, скругленные формы и цвета с теплым подтоном. Она не советует оставлять пустыми углы комнат – лучше распределить мебель по периметру. Помогут создать уют торшеры, которые светят в стену и освещают лишь небольшой участок пространства.

– Самый беспроигрышный и индивидуальный вариант – это произведения искусства, в особенности картины. Их можно перевозить с собой из одного жилья в другое. Далее идет текстиль. Это подушки, пледы, в меньшей степени шторы, из-за разной высоты потолков. Обратите внимание на комнатные растения, которые не требовательны в уходе, – отмечает спикер.

А еще важен порядок. Даже на съемной квартире важно продумать систему хранения вещей. Тем более, сейчас существует огромное число удобных аксессуаров, которые помогут в этом.

– Если в съемной квартире не хочется делать ремонт, но при этом раздражают старые обшарпанные поверхности, их можно перекрасить или нанести рисунок по трафарету. Причем это касается не только стен и обоев под покраску. Можно декорировать фасады мебели и даже плитку или душевой поддон. Сейчас в продаже доступно множество устойчивых красок. Правда, придется получить разрешение собственников жилья, – рассказывает Ольга.