Фото: Официальный сайт администрации Тюменского муниципального района

В Тюменском районе за 2022 год реализовано 20 инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций превысил 1,5 миллиарда рублей, при этом создано больше 270 рабочих мест.

Как отметили в пресс-службе главы Тюменского района, в числе проектов два относятся к сфере АПК. Так, АО «ПРОДО Тюменский бройлер» продолжил модернизацию производства: построены 6 птичников, реконструирован репродуктор, модернизирован инкубатор, установлено новое оборудование.

Кроме того, в Богандинском муниципальном образовании ИП Татьяна Малофеева создала ферму по разведению лошадей. А еще производство расширил «Бисквитный двор», в п. Винзили открылся банный комплекс, в селе Перевалово появилась база отдыха с организованной платной рыбалкой «Фиш парк», в п. Московский открылся инфраструктурный центр детского, семейного отдыха и физической культуры «Локки клаб».

Все эти объекты уже набирают популярность среди местных жителей, а также гостей района и области в целом. Отметим, что Тюменский район активно развивается в сфере туризма. На территории района уже сейчас размещены более 100 туристических объектов.