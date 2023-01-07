В Тюмени специалисты регионального центра «Семья» рассказали о половом воспитании

Фото: скриншот с видео «Киберпатруль Тюменской области»

Тюменцы выпустили серию интервью о половом просвещении, сообщает Мегатюмень. Специалисты ответили на вопросы, с которыми сталкиваются родители, развеяли некоторые мифы и посоветовали, как грамотно выстроить диалог с ребенком.

Экспертами выступили представители регионального центра «Семья» - психологи Наталья Филимонцева, Анна Шерстобитова и Джамиля Достовалова - врач уролог-андролог Эдуард Согрин и гештальт-терапевт Евгения Козырева. Одним из важных вопросов, который обсудили в интервью стал вопрос о том, как уберечь ребенка от насилия, а также стоит ли спрашивать ребенка об отношениях с партнером.

Так, Наталья Филимонцева объяснила, почему важно поднимать тему полового просвещения. Анна Шерстобитова рассказала о том, что подразумевается под сексуальным насилием и как научить подростка говорить нет и как поступать, если совершено преступление. Джамиля Достовалова ответила на вопросы про первую подростковую влюбленность, принятие родителями права ребенка на личную жизнь и помощь в переживании безответных любовных чувств. Эдуард Соргин поделился информацией о пубертатном периоде, важности гормональных изменений и в каких случаях необходимо обращаться к специалистам. А Евгения Козырева раскрыла секрет, почему важно говорить с ребенком о сексуальных отношениях, как помочь пережить негативный опыт и почему необходимо быть ответственным.

Серия интервью доступна для просмотра в группе «Киберпатруль Тюменской области».