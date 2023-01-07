Тюменцам рассказали, как настроится на работу после праздников Фото: Татьяна Коркина

Январские каникулы считаются отличной возможностью набраться сил, побыть с близкими и перезагрузиться перед началом рабочих дней. Правда, настроиться на трудовые будни непросто и для многих это стресс.

- Сделать переход от отдыха к работе нужно максимально плавным. Составьте список самых срочных дел, распланируйте очередность. Первые несколько дней после праздников старайтесь не задерживаться на работе. Чаще делайте короткие перерывы. Чтобы уменьшить стресс для организма постарайтесь пораньше ложиться спать - чем больше у вас будет сил с утра, тем легче вы вольетесь в рабочий процесс, - рассказала врач-психотерапевт Тюменского кардиологического научного центра Юлия Малышкина.

АиФ-Тюмень приводит в пример слова врача, который советует утешать себя мыслью, что начиная в феврале, марте и мае еще будут праздники и возможность отдохнуть еще будет. Кстати, в 2023 году будет 247 рабочих дней, а выходных и праздничных - 118.