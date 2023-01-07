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НовостиОбщество7 января 2023 11:17

Заместитель министра обороны РФ исполнил мечту четырехлетней жительницы Тюменской области

Девочка мечтала встретить Новый год вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой
Виктория Терина
Замминистра обороны РФ исполнил новогоднюю мечту девочки из Ишима

Замминистра обороны РФ исполнил новогоднюю мечту девочки из Ишима

Фото: Юлия Кучеренко

Новогоднюю мечту четырехлетней жительницы Ишима Евы исполнил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин. Подробности этого доброго поступка рассказали в Информационном центре правительства Тюменской области.

Благодаря проекту «Елка желаний» девочка получила долгожданный подарок к Новому году. Её открытка с просьбой встретить Новый год с Дедом Морозом и Снегурочкой попала в руки к Александру Фомину, который поручил представителю Минобороны России вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой навестить Еву и её семью.

Девочка рассказала стихотворение и получила от главных зимних волшебников новогодние подарки. Как сообщили на официальном ресурсе Минобороны страны, Ева получила в подарок набор «Армия России», который состоял из сувенирной продукции для всей семьи и включал в себя аксессуары, одежду и игрушки.