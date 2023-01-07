Под Тюменью в ДТП пострадала 16-летняя девушка - у нее травмы ключицы и позвоночника Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени сотрудники ГИБДД рассказали о ДТП. «Ниссан» и «Дэу» столкнулись на 58-м километре автодороги Тюмень-Омск . Виновником аварии стал водитель «Ниссана», который поворачивая, не пропустил «Дэу», ехавший со встречного направления.

В аварии серьезно пострадала 16-летняя пассажирка автомобиля «Ниссан», у девушки травмы ключицы и позвоночника. Сам виновник аварии бросил машину и сбежал с места ДТП. Его личность удалось выяснить благодаря очевидцам, запомнившим его приметы. 26-летнего молодого человека задержали в одной из соседних деревень, он был дома в тапочках, в майке, но с поцарапанным лицом, и сначала отказывался от того, что это он был за рулем.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

- Права управления транспортом категории "В" у селянина нет, есть только категория "С", Он был нетрезв, показания алкотестера составили 0,34 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Молодой человек пояснил, что испугался, поэтому убежал - рассказали в ГИБДД Тюменской области.

Позже выяснилось, что иномарка принадлежала отцу несовершеннолетней пострадавшей. Оказалось, что девушка взяла ключи без спроса и поехала в клуб, там она познакомилась с тем самым молодым человеком, который предложил съездить в клуб в соседнюю деревню и сам сел за руль.