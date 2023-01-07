В Тюмени случайный свидетель ДТП спасала 3-летнего ребенка до приезда скорой Фото: Татьяна Коркина

Бригада тюменской скорой спасла в 2022 году 17 жизней. Одной из запоминающихся спасений стало спасение 50-летней женщины, которая потеряла сознание у светофора на перекрестке. Через восемь минут после звонка очевидца автомобиль скорой уже был на месте, а уже следующие 10 минут в машине скорой помощи шла борьба за её жизнь. К счастью, женщину удалось вовремя доставить в ОКБ №1.

Помогает в спасении человеческих жизней неравнодушие людей. Так, когда у 47-летнего мужчины на работе «схватило» сердце, на помощь пришел сосед по кабинету, который вызвал скорую помощь и начал делать непрямой массаж сердца.

- Так он дал человеку шанс на жизнь. Спустя несколько минут мы сменили уже взмокшего очевидца. Подключили аппаратуру и спустя 12 минут сердце забилось. После на носилках с пятью помощниками пронесли пациента со всем оборудованием по узким коридорам к машине, а дальше стрелой помчались в стационар, – рассказывает медбрат-анестезист Александр Мищерин.

Еще одним из ярких событий в работе скорой помощи Тюмени, стало спасение пострадавшей в ДТП 3-летней девочки. Тут её ангелом-хранителем выступила женщина, она до приезда скорой оказывала малышке первую помощь. Женщина, которая стала случайным свидетелем происшествия буквально дала ребенку шанс на дальнейшую жизнь.

- Родители малышки были в шоке: маму осматривала другая бригада, отец ходил вокруг машины и ждал окончательного результата. Медики спасли ребенка и доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. У нас у всех большой опыт за плечами. Мы умеем бороться за жизнь, прикладываем все усилия. Когда вытаскиваем человека из рук смерти, возникает чувство победы – рассказывает медсестра-анестезист Дарья Заитова.