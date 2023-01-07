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НовостиОбщество7 января 2023 6:20

Тюменцы узнали причину появления на окнах рисунков зимой

Появление рисунка на окне больше зависит от влажности воздуха
Виктория Терина
Тюменцы узнали причину появления на окнах рисунков зимой

Тюменцы узнали причину появления на окнах рисунков зимой

Фото: Татьяна Коркина

Гидролог назвала причину появления на окнах рисунков зимой. Даже современные стеклопакеты не всегда способны противостоять творчеству Деда Мороза. Начальник Омского гидрометцентра ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Людмила Литовкина рассказала, что появление рисунка на окне больше зависит от влажности воздуха. Влага, содержащаяся в воздухе, переходит в твердое, кристаллическое состояние - изморозь.

- Этот переход называется сублимация. Рисунок на окне это не что иное, как изморозь, которая образуется, в том числе, на деревьях, проводах электропередачи. Поэтому, чем более влажен воздух, тем быстрее идет образование изморози и более пышным получается рисунок - пояснила Людмила Литовкина.

Еще одной причиной для образования рисунка на окнах – теплый воздух помещения, который длительное время выходит через щели в окне или открытую форточку. Холодный воздух улицы и теплый помещения способствуют образованию конденсата, который становится причиной появления узоров на окне.

Чаще всего рисунки напоминают очертания деревьев, веточек или перьев. Эти узоры на научном языке называются совсем неромантично - дендриты и трихиты. Дендриты образуются, если влажность воздуха повышена, а охлаждение стекла началось еще при положительной температуре и продолжалось при дальнейшем понижении температуры. Чаще всего процесс охлаждения начинается в нижней части стекла, потому что там под воздействием силы тяжести скапливается больше воды. Так, в нижней части оконных стекол дендриты обычно более крупные, а чем выше, тем ледяные «веточки» тоньше и мельче. Бывает, что стекло увлажняется при охлаждении равномерно тогда "ветки" примерно одинаковы по величине по всей поверхности стекла.

А если на стекле есть царапины, то на их острых краях образуется второй вид узоров - трихиты. Сначала получаются узкие параллельные кристаллические полоски, а при дальнейшем охлаждении начинают виднеться волокна, отходящие от основного «стебля», передает «Тюменская линия».