Тюменцы узнали причину появления на окнах рисунков зимой Фото: Татьяна Коркина

Гидролог назвала причину появления на окнах рисунков зимой. Даже современные стеклопакеты не всегда способны противостоять творчеству Деда Мороза. Начальник Омского гидрометцентра ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Людмила Литовкина рассказала, что появление рисунка на окне больше зависит от влажности воздуха. Влага, содержащаяся в воздухе, переходит в твердое, кристаллическое состояние - изморозь.

- Этот переход называется сублимация. Рисунок на окне это не что иное, как изморозь, которая образуется, в том числе, на деревьях, проводах электропередачи. Поэтому, чем более влажен воздух, тем быстрее идет образование изморози и более пышным получается рисунок - пояснила Людмила Литовкина.

Еще одной причиной для образования рисунка на окнах – теплый воздух помещения, который длительное время выходит через щели в окне или открытую форточку. Холодный воздух улицы и теплый помещения способствуют образованию конденсата, который становится причиной появления узоров на окне.

Чаще всего рисунки напоминают очертания деревьев, веточек или перьев. Эти узоры на научном языке называются совсем неромантично - дендриты и трихиты. Дендриты образуются, если влажность воздуха повышена, а охлаждение стекла началось еще при положительной температуре и продолжалось при дальнейшем понижении температуры. Чаще всего процесс охлаждения начинается в нижней части стекла, потому что там под воздействием силы тяжести скапливается больше воды. Так, в нижней части оконных стекол дендриты обычно более крупные, а чем выше, тем ледяные «веточки» тоньше и мельче. Бывает, что стекло увлажняется при охлаждении равномерно тогда "ветки" примерно одинаковы по величине по всей поверхности стекла.

А если на стекле есть царапины, то на их острых краях образуется второй вид узоров - трихиты. Сначала получаются узкие параллельные кристаллические полоски, а при дальнейшем охлаждении начинают виднеться волокна, отходящие от основного «стебля», передает «Тюменская линия».