Дети из Тобольского района заняли первое место в конкурсе на лучшую экологическую игру

Фото: Колосок Дегтярево

Воспитанники детского сада «Колосок» из с. Дегтярево Тобольского района заняли первое место в конкурсе на лучшую экологическую игру в Тюменской области. Об этом рассказала «Тюменская линия», ссылаясь на слова заведующей Кутарбитской средней общеобразовательной школы - детского сада «Колосок» Валентины Ташбулатовой.

- Прививать детям заботу об окружающей среде мы начинаем с раннего возраста. Летом мы стали победителями регионального конкурса, к нам приезжали представители департамента недропользования и экологии Тюменской области, чтобы вручить диплом. Мы провели игру «Экологический субботник», нас сняли на видео и отправили его в Москву на конкурс, в котором мы и победили, - отметила директор.

Играя на детской площадке в саду дети создали импровизированный лес, в котором они наводили порядок, убирали мусор, строили муравейник, учили правила пользования лесом, отгадывали загадки и читали стихи о природе. Воспитатели вместе с детьми садят цветы и деревья, ухаживают за ними, убирают мусор на территории сада, проводят разъяснительную работу, экологические праздники.

- Мы активно принимаем участие в различных экологических мероприятиях. Первое место получили на всероссийском конкурсе за лучшую поделку из вторичного сырья, первое место за поделку «Наши друзья-эколята», второе место за «Снежный городок эколят», - отметила Валентина Ташбулатова.

Как отметил начальник административного отдела департамента недропользования и экологии Тюменской области Павел Бузолин, дети, особенно из удаленных районов региона, очень заинтересованы темой экологии.