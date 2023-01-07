Тюменцы могут приготовить имбирные пряники своими руками Фото: Юлия Кучеренко

Выходные в Тюменской области продолжаются и когда все вкусности после новогоднего празднования уже съедены, и хочется продолжить новогоднее настроение, можно испечь имбирные пряники. Их легко можно сделать самим, а наиболее простым в приготовлении и самым вкусным по итогу рецептом поделился корреспондент "Вслух.ру".

Итак, помимо новогоднего настроения нам понадобится:

- 100 гр. настоящего сливочного масла 82% жирности (пачка такого масла стоит около 200 рублей);

- три столовых ложки меда (мед должен быть натуральным, набирайте с горкой);

- 100 гр. сахара;

- чайная ложка соды;

- одно сырое яйцо;

- 360 гр. ржаной муки.

Масло нужно растопить, смешать с медом и сахаром, добавив чайную ложку имбиря и столько же корицы. После смешивания должна получиться однородная масса бурого цвета. Добавляем в нее чайную ложку соды без горки. Сода вступит в реакцию с медом и поднимет тесто. Если добавить меньше соды, пряники не будут воздушными, но важно и не переборщить, так как может чувствоваться привкус соды. От специальных разрыхлителей и от маргарина вместо сливочного масла лучше отказаться, иначе нет никакого смысла все это затевать.

Размешав яйцо, добавляем муку. Месим тесто, пока оно не перестанет прилипать к рукам - оно должно быть похоже на пластилин. Убираем его на час в холодильник.

Проще всего лепить пряники руками: делите тесто на ровные части, скатываете шарики, сплющивает в ладонях и укладываете на противень на расстоянии друг от друга. Если использовать формочки, то не раскатывайте сильно тесто. Иначе получится печенье, а не пряники.

Затем кладем полученные пряники в заранее подогретую духовку до температуры 180 градусов. Запекать нужно пока пряники не станут румяными - от 5-7 до 15 минут. Время зависит от размера пряников, но главное не передержать.