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НовостиОбщество7 января 2023 5:35

Губернатор поздравил жителей Тюменской области с Рождеством

Александр Моор пожелал православным христианам и всем жителям Тюменской области, отмечающим Рождество Христово, мира, здоровья и благополучия
Виктория Терина
Александр Моор поздравил жителей Тюменской области с Рождеством

Александр Моор поздравил жителей Тюменской области с Рождеством

Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил православных жителей региона с Рождеством. Сообщение об этом опубликовано на официальной странице Тобольской митрополии Русской Православной Церкви.

- Уважаемые земляки! Поздравляю всех православных христиан с Рождеством Христовым! Пусть в жизни каждого из вас будет больше добрых слов и дел, искреннего внимания, заботы и душевного тепла. Здоровья вам, мира и благополучия! - говорится в сообщении губернатора.

Александр Викторович отметил, что Рождество Христово - светлый праздник, который через века передает важные духовные ценности и традиции, обогащает положительными эмоциями и добрыми чувствами.

- Любовь, милосердие и человеколюбие, отзывчивость, сострадание и соучастие в судьбе другого человека, готовность встать на защиту тех, кто в ней нуждается, во все времена делали мир лучше, а людей счастливее - добавил глава региона.

Он также отметил, что Русская Православная Церковь наряду с другими конфессиями вносит свой вклад в укрепление нравственных идеалов, семейных ценностей, мира и согласия как в Тюменской области так и в стране в целом.