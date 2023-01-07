В Тюмени 7 января 2023 года немного потеплеет, но ожидается сильный ветер и метель Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 7 января 2023 года, в Тюмени будет облачно, пройдет небольшой, а местами умеренный снег. Ветер юго-восточный с переходом на северный, северо-западный 6-11 м/с, днем местами порывы до 16 м/с и метель. Температура воздуха ночью -18… -23, в Уватском районе -27… -32, днем потеплеет до -11… -16, в Уватском районе до -23, на юго-востоке -3… -8.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Для Рождества существует множество примет и обычаев. Например, считалось, что в этот день девушка, страдающая от несчастной любви, может освободить свое сердце. Для этого она должна была взять камень, раскалить его в печи, а после этого - утопить в проруби. Если камень раскалывался от холода - безответное чувство покидало девушку. А вот старшей хозяйке дома в этот день полагалось обмести углы дома веником из крапивы, чтобы изгнать нечистую силу.