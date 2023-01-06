Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий поздравил жителей с Рождеством Христовым

Фото: Тобольская Митрополия

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий поздравил земляков с Рождеством Христовым. Он обратился к жителям региона и пожелал духовной радости, любви, христианского милосердия и терпения. Об этом сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

- Рождество Христово - величайшее событие, которое положило начало спасению и обновлению всего человечества. Своим рождением Богомладенец принес нам Божественный мир, примирил нас с Богом и призвал к примирению друг с другом. Сердечно поздравляю вас, дорогие мои сибиряки, с праздником Рождества Христова - отметил митрополит.

Напомним, мы писали ранее о том, что на Рождество, 7 января, в Тюмени столбик термометра опустится до минус 30 градусов.