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НовостиОбщество6 января 2023 13:34

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий поздравил жителей с Рождеством Христовым

Он пожелал жителям региона духовной радости, любви, христианского милосердия и терпения
Виктория Терина
Фото: Тобольская Митрополия

Фото: Тобольская Митрополия

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий поздравил земляков с Рождеством Христовым. Он обратился к жителям региона и пожелал духовной радости, любви, христианского милосердия и терпения. Об этом сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

- Рождество Христово - величайшее событие, которое положило начало спасению и обновлению всего человечества. Своим рождением Богомладенец принес нам Божественный мир, примирил нас с Богом и призвал к примирению друг с другом. Сердечно поздравляю вас, дорогие мои сибиряки, с праздником Рождества Христова - отметил митрополит.

Напомним, мы писали ранее о том, что на Рождество, 7 января, в Тюмени столбик термометра опустится до минус 30 градусов.