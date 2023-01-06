Тюменские врачи рассказали о симптомах инсульта Фото: Татьяна Коркина

За 2022 год в неврологическое отделение ОКБ № 1 с инсультом поступило больше 650 человек. Врачи объясняют, что этот диагноз часто становится причиной инвалидности или преждевременной смерти и в спасении людей с таким недугом крайне важна скорость.

В Первой областной больнице Тюмени работа с пациентами отлажена до мелочей. Когда пациента привозят в приемный покой, у врачей есть полчаса на осмотр, анализы и компьютерную томографию. Ему могут назначить внутривенный тромболизис, тромбэктомию или сразу перевести в палату реанимации. Профессионализм команды медиков и современное оборудование позволяют ежедневно спасать человеческие жизни. Круглосуточную помощь здесь одновременно могут оказать 30 пациентам.

- Желательно, чтобы пациент был доставлен в течение трех часов от начала первых симптомов. Асимметрия лица - явный признак катастрофы. Также при инсульте могут нарушиться речь, глотание, зрение, возникнуть эпилептические припадки, головокружение, спутанность и потеря сознания. В любом случае, нужно вызвать врача при появлении симптомов, которых раньше не было - поясняет заведующий неврологическим отделением № 1 ОКБ № 1 Рашит Раемгулов.

Важны все действия, так, после звонка в скорую пациенту нужно помочь лечь, лучше всего на бок, голову слегка приподнять. При затрудненном дыхании желательно снять стесняющую одежду и открыть окна. До приезда скорой ни в коем случае нельзя давать пострадавшему воду и еду.