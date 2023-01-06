В Тюменской области активно строятся и реконструируются объекты культуры

В Тюменской области ведется активная работа по капитальному ремонту и строительству муниципальных объектов культуры. Так, по данным департамента культуры Тюменской области, в 2022 году капитальный ремонт проводился на трёх объектах культуры муниципальной собственности.

Один из них - в Центре культуры Армизонского района со зрительным залом на 270 посадочных мест - уже закончен, к Новому году открылся и сельский клуб в селе Горьковка. Кроме того, практически завершён ремонт в доме культуры «Речник» в Тобольске, а в селе Гусево Тюменского района строится Центр культуры и досуга со зрительным залом на 100 мест. В 2023 году в Ялуторовском районе закончат строительство Центра культуры и досуга со зрительным залом на 150 мест.

После строительства и комплексного капитального ремонта во всех объектах появится современное оборудование, мебель и инвентарь.