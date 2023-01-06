Фото: группа в соцсети "Археологические раскопки. Тюмень"

Тюменские археологи рассказали о главных достижениях за 2021-2022 годы. Ученые восстанавливают исторический культурный слой Тюмени, спрятанный под современными зданиями и асфальтом. «Тюменская область сегодня» отмечает, что в 2021 году впервые были проведены такие работы в старой Зареке.

По словам старшего научного сотрудника Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН Татьяна Рафикова, в 2021 году прошла историко-культурная экспертиза участка на территории посада Тюменского острога. Ученые нашли объект культурного наследия «Культурный слой города Тюмени (Гостиный двор)».

– Местоположение Гостиного двора определено планом города 1766 года. Эта территория предназначалась для ярмарок. На первом этаже находились склады, на втором – лавки.

В результате осенью 2022 года в Тюмени, как оценивают сами ученые, прошло крупнейшее за последние десятилетия археологическое мероприятие. В течение месяца команда изыскателей работала на территории бывшей военной комендатуры между улицами Республики и Ленина - рассказывает Татьяна Рафикова.

Она отметила, что близость к Гостиному двору уберегла участок от застройки в XX-XXI вв. и позволила сохраниться в целостности слоям XVII-XIX вв. Благодаря этому специалисты смогли отыскать около тысячи фрагментов гончарной посуды, в основном кухонную и столовую утварь, монеты (копейки-чешуйки XVII в., монеты XVIII-XIX вв.), торговые печати, нательные кресты, украшения (браслет), предметы гигиены (копоушка), предметы быта (ножи, кованные гвозди, рыболовные крючки, иголки), одежды (пряжки, пуговицы), предметы вооружения (пули, дробь, наконечники стрел) и другое.