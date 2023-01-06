В Тюмени значительно сократилось число аварий на сетях водоснабжения

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В Тюмени сократилось число аварий на сетях водоснабжения, сообщает Тюменская линия. В 2022 году на сетях водоснабжения аварийно-восстановительные бригады «Росводоканал Тюмень» ликвидировали 290 повреждений, а в 2021 году их было 336, в 2016 - 640 аварий.

На устранение аварий в 2022 году в среднем требовалось менее восьми часов. В прошлом году на это тратилось около 9 часов.

- Мы ведем масштабную работу по реконструкции и строительству сетей. Ежегодно меняем не менее пяти процентов старых трубопроводов. Системная работа в этом направлении нам позволила добиться хороших результатов – 65 процентов сетей в городе выполнены из современных полимерных материалов -рассказала генеральный директор компании Ольга Сарбаева.

По её словам, в 2022 году построили и реконструировали более 35 километров водоводов. Но при этом Ольга Сарбаева убеждена, что все результаты предприятия – это заслуга высокопрофессионального коллектива. Кроме того, в 2022 году в тюменском водоканале начали активно использовать оборудование для врезки трубопроводов под давлением, что позволяет подключать новые водоводы без ограничения услуг водоснабжения.