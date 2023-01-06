Врач-кардиолог из Тюмени рассказала, чем опасны постоянные скачки артериального давления Фото: Юлия Кучеренко

Врач-кардиолог Тюменского кардиологического научного центра Юлия Бахматова рассказала, чем опасны постоянные скачки артериального давления.

Со скачками артериального давления сталкиваются многие, особенно в дни, когда погода за окном за короткий срок резко меняется. В принципе колебание давления – это нормальное явление, которое происходит в течение суток регулярно, в зависимости от изменения внешних и внутренних факторов. У большинства людей колебания давления в течение суток находятся в пределах от 110 до 130 и от 60 до 90 мм.рт.ст. Но вот когда давление скачет постоянно - это плохой знак, считающийся отклонением. Это может привести к развитию хронические поражения сердца, глаз, почек и даже головного мозга. А еще привести к сердечному приступу или инсульту.

- Говоря о скачках давления, важно сказать о кризе. Гипертонический криз – это не просто повышение артериального давления, а его критический скачок, когда показатели выше 180/120 мм. рт.ст. и человек испытывает такие симптомы, как тошнота, одышка, боли в сердце, спутанность сознания. Это всегда большая опасность. Поэтому необходимо вызывать скорую медицинскую помощь, - поясняет врач-кардиолог Юлия Бахматова.

Как пишет «АиФ-Тюмень», для профилактики таких состояний можно больше двигаясь, соблюдать диету, бросить курить, а самое главное спать достаточное количество часов.