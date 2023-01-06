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НовостиОбщество6 января 2023 9:32

В Тюменской области усилена работа по проверке водителей на трезвость

В 2022 году сотрудники ГИБДД отстранили от управления больше 7,5 тысяч нетрезвых водителей
Виктория Терина
В Тюменской области усилена работа по проверке водителей на трезвость

В Тюменской области усилена работа по проверке водителей на трезвость

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области в праздники проходят проверки водителей на трезвость. В Новом году работы по выявлению пьяных за рулем активизирована.

– «Сплошная проверка» водителей на трезвость проходит на 18-м километре. Автодороги Тюмень-Нижняя Тавда под Тюменью. Автоинспекторы оценивают состояние всех водителей, следующих в транспортном потоке, – сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Как отметили в ведомстве, в 2022 году сотрудники ГИБДД отстранили от управления авто больше 7,5 тысяч водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения. Но при этом не всех пьяных водителей удалось остановить вовремя, так, каждое одиннадцатое ДТП в округе спровоцировано пьяным водителем. В подобных авариях погибли 33 человека, а более трехсот получили травмы.