Соцработники Тюменской области зарабатывают выше среднего по России Фото: Юлия Кучеренко

В Тюменской области социальные работники зарабатывают выше среднего по России. Такую статистику приводит Вслух.ру, ссылаясь на данные Росстата по итогам января-сентября 2022 года.

Как оказалось, социальные работники Тюменской области зарабатывают выше коллег в России. При расчете учитывались доходы соцработников в сферах образования, здравоохранения, социального обслуживания.

Так, по статистике в России средняя зарплата составила 40 тысяч 959 рублей. В Тюменской области – 50 тысяч 693 рубля. В Уральском федеральном округе это третий результат после северных округов. В ЯНАО соцработники получают 112 тысяч 326 рублей, а в ХМАО – 75 тысяч 483 рубля.

Кстати, по информации Росстата, педагоги и врачи Тюменской области также зарабатывают выше среднего по России. А уровень зарплат у них на третьем месте в УрФО.