Жители Тюменской области могут присоединиться к Международному дню «Спасибо»

Почта России предлагает жителям Тюменской области присоединиться к Международному дню «Спасибо». Этот день - Международный День благодарности, введенный по инициативе ООН пройдет 11 января. Тюменцы могут поддержать этот добрый праздник и отправить письмо или открытку со словами благодарности тюменским медикам или спасателям.

Мегатюмень собрала информация о почтовых адресах, чтобы каждый желающий мог персонально поблагодарить профессионалов за помощь: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Станция скорой медицинской помощи» 625002, г. Тюмень, ул. Немцова, 34; Главное управление МЧС России по Тюменской области, 625048, г. Тюмень, ул. Максима Горького, 72; В УФПС Тюменской области уверены, что такой поступок согреет душу получателю и надолго останется в его памяти.

Открытку можно отправить даже не выходя из дома, в мобильном приложении или на сайте Почты России. А еще у жителей Тюменской области есть возможность украсить своё послание уникальным художественным штемпелем «Посткроссинг», который доступен в центральном отделении по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 56 в рабочее время отделения.