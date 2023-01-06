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НовостиОбщество6 января 2023 6:41

Губернатор Тюменской области Александр Моор отмечает День рождения

Александру Викторовичу исполнилось 49 лет
Виктория Терина
Губернатор Тюменской области Александр Моор отмечает День рождения

Губернатор Тюменской области Александр Моор отмечает День рождения

Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

В канун Рождества, 6 января, день рождения отмечает губернатор Тюменской области Александр Викторович Моор.

Напомним, Александр Викторович родился 6 января 1974 г. в п. Березняки Тюменского района. В 1996 году он окончил ТюмГУ по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», ему была присвоена квалификация «экономист».

В должности главы администрации Тюмени он работал с 25 февраля 2011 года – тогда депутаты Тюменской городской Думы единогласно проголосовали на заседании Думы за его назначение. 29 мая 2018 года Указом Президента России Владимира Путина назначен временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области, а уже 9 сентября избран на выборах Губернатором Тюменской области сроком на пять лет.

Добавим, что в мае 2018 года Александр Моор получил медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени за «достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

«Комсомольская правда – Тюмень» присоединяется ко всем поздравлениям и желает Александру Викторовичу крепкого здоровья, энергии, сил и успехов!