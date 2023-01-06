Губернатор Тюменской области Александр Моор отмечает День рождения Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

В канун Рождества, 6 января, день рождения отмечает губернатор Тюменской области Александр Викторович Моор.

Напомним, Александр Викторович родился 6 января 1974 г. в п. Березняки Тюменского района. В 1996 году он окончил ТюмГУ по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», ему была присвоена квалификация «экономист».

В должности главы администрации Тюмени он работал с 25 февраля 2011 года – тогда депутаты Тюменской городской Думы единогласно проголосовали на заседании Думы за его назначение. 29 мая 2018 года Указом Президента России Владимира Путина назначен временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области, а уже 9 сентября избран на выборах Губернатором Тюменской области сроком на пять лет.

Добавим, что в мае 2018 года Александр Моор получил медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени за «достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

«Комсомольская правда – Тюмень» присоединяется ко всем поздравлениям и желает Александру Викторовичу крепкого здоровья, энергии, сил и успехов!