Тюменский дерматолог рассказала о том, как безопасно удалить родинку Фото: Татьяна Коркина

Тюменский дерматолог рассказала о том, как безопасно удалить родинку, пояснив, что некоторые образования могут переродиться в рак и нужно быть внимательными к своему здоровью.

Удаление родинок, бородавок и всех их разновидностей – популярная и безопасная процедура. Одним она может потребоваться, чтобы предотвратить развитие злокачественных образований, другим – чисто из эстетических соображений, потому что некоторые действительно могут портить внешний вид.

Как рассказала изданию «Тюменская область сегодня» врач-дерматолог Евгения Хащивская, в первую очередь удалению подлежат невусы, которые часто травмируются. Например, в волосах на голове, где родинка может часто повреждаться при походах к парикмахеру, в зоне воротничков и поясов. У мужчин – в зоне бритья на лице.

- Часто травмируемое образование не обязательно может переродится в рак. Но на фоне повреждений оно будет быстро расти и мешать еще больше. Ну а если склонно к перерождению, то да, такой риск развития онкологии существует, – объяснила Евгения Хащивская.

По словам специалиста, сама процедура удаления родинки не может вызвать рак, а наоборот является профилактикой развития болезни. Чтобы не пропустить возникновение на теле «нехорошего» образования, стоит раз в год посещать дерматолога, а также обращать внимание на резкий рост невуса, резкое изменение его цвета, кровоточивость без травмы, выпадение волос из родинки (если они там росли). Даже при одном из таких признаков, стоит обратиться к врачу.

Доброкачественные родинки без проблем удаляются по просьбам пациентов после консультации врача-дерматолога. Доктор обращает внимание на то, что ни в коем случае нельзя удалять родинку в домашних условиях.