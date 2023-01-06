Во всех виртуальных залах Тюменской области можно посмотреть концерт ансамбля «Зори Тюмени»

Фото: Государственный ансамбль народного танца «Зори Тюмени»

Концерт ансамбля «Зори Тюмени» покажут во всех виртуальных залах Тюменской области, сообщает Тюменская линия.

Он начнется в виртуальных концертных залах Тюменской области 15 января в 18 часов. Трансляция будет вестись из тюменской филармонии. Как отмечают в городском департаменте культуры, коллектив подготовил для зрителей хореографическую программу «Люблю тебя, мой край тюменский!». Зрителей ждут хореографические произведения, связанные с историей и культурой региона, а именно: танцевальные композиции «Тюменская область, Урал и Россия», «Родная сторонка», «Ухажеры», «Девичья задорная», в исполнении мужской группы ансамбля - хореографическая картинка «Тюменские форсуны», шуточный татарский танец «Веселый сапожник» и другие.

В заключительных минутах концерта выступит Детская хореографическая студия ГАНТ «Зори Тюмени». Кстати, ансамбль является лауреатом всероссийских и международных конкурсов, он побывал в 25 странах мира.